Das geplante Hotel "Grand Elisabeth" hinter dem Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl bleibt ein Dauerthema in der Stadtpolitik. Dafür sorgt die Liste Zukunft Ischl, die kein gutes Haar an dem Projekt lässt. Aus Sicht von Vizebürgermeister Hannes Mathes (Zukunft Ischl) kommt das Hotel die Stadt teuer zu stehen. Der jährliche Baurechtszins für das rund 10.000 Quadratmeter große Areal sei mit 4200 Euro viel zu gering angesetzt. Zudem verliere die Stadt pro Jahr geschätzte 150.000 Euro an