"Das geht sich einfach nicht aus": Wieder Schneeschuhwanderer aus Totem Gebirge gerettet

23 Tage dauerte es bis zum Déjà-vu. Am 25. November mussten die Ausseer Bergretter zuletzt ausrücken, um einen jungen Berliner, der auf Schneeschuhen das Tote Gebirge überschreiten wollte, ins Tal zu begleiten. Er habe nicht mit derartigen Schneemassen gerechnet, sagte er, nachdem er zuvor drei Nächte in Zelt und Schlafsack verbracht hatte.

Jene zwei Schneeschuhwanderer, die Montagabend einen Notruf absetzten, waren zwar mental auf ihr Abenteuer eingestellt und auch gut ausgerüstet. Doch der Tag wurde ihnen zu kurz.

Am Samstag waren sie von Hinterstoder zum Prielschutzhaus aufgebrochen, hatten dort im Winterraum übernachtet und schafften es am Sonntag auch über das Plateau bis zur Pühringerhütte. Angesichts der tiefwinterlichen Verhältnisse in Schneeschuhen eine beachtliche Leistung. In den frühen Morgenstunden des Montags begannen sie mit dem Abstieg nach Grundlsee.

Die Spurarbeit war mühsam, sie kamen nur noch langsam voran. Zu langsam. Denn als die Dunkelheit hereinbrach, kamen sie trotz Handy-Navigation vom Weg ab. Irgendwo zwischen Lahngangseen und Vordernbachalm gerieten sie in steiles, unwegsames Gelände. Die beiden Männer, 24 und 26 Jahre alt, setzten einen Notruf ab, der Kontakt zur Leitzentrale brach aber immer wieder ab.

"Es gibt dort keinen ordentlichen Handyempfang, wir wussten nur, dass sie im Bereich der Vordernbachalm festsaßen", sagt Markus Raich, Einsatz- und Ortsstellenleiter der Bergrettung im Ausseerland. Acht Bergretter und ein Alpinpolizist stiegen auf und konnten die Verirrten mit einer Wärmebilddrohne rasch lokalisieren. Die Bergretter bauten ein Seilgeländer auf, brachten die Schneeschuhwanderer damit sicher auf die Forststraße und mit dem Einsatzfahrzeug ins Tal.

"In Schneeschuhen geht sich das einfach nicht aus"

Markus Raich hofft nun, dass nicht aller guten Dinge drei sind. "Eine Überquerung mit Schneeschuhen, das geht sich bei dieser Tageslänge einfach nicht aus", sagt er. Allgemein sei die Überschreitung eher etwas für die Skier und dann am besten im Frühjahr.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger