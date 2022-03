Das Geheimnis des Baumschnitts

Ein Pflichttermin für alle, denen ihre Obstbäume am Herzen liegen und die noch nicht in die geheimnisvolle Welt des Baumschnitts vordringen konnten: Der Baumsachverständige Christian Roither informiert am Samstag, 19. März, in der Seewalchner Ortschaft Kemating in einem vierstündigen Obstbaumschnittkurs, warum Obstbäume geschnitten werden sollten, wodurch sie lange leben und wie fachgerechter Schnitt maßgeblich eine üppige Blütenbildung und Ernte beeinflusst.

"Die richtige Pflege kann alte Obstsorten erhalten und stärkt die Gesundheit der Bäume", so Roither. "Bei veredelten Obstbäumen übernehmen ohne gezielte Schnittarbeit nur zwei bis drei Hauptäste den Kronenaufbau." Besenartige, dichte Vergabelungen seien die Folge. Darum nutze man die Jugendphase des Baumes für die Erziehung des gewünschten Kronenaufbaus. Roither: "Die Formierung einer kräftigen Krone lohnt sich dauerhaft, wenn man bedenkt, dass ein Apfelbaum bis zu 100 Jahre oder ein Birnbaum bis zu 200 Jahre alt werden kann. Alte Obstbäume werden durch die Pflege zur Revitalisierung angeregt. Nur bei sachgemäß geschnittenen Obstbäumen erreichen Licht und Wärme die innersten Kronenpartien und somit auch den gesamten Fruchtbehang." Alle Infos und Anmeldung zum Kurs unter Tel. 07662 / 8371-20 oder per E-Mail an office@roither.at