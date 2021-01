Das Gedächtnis von Hallstatt heißt Hans Urstöger

Wer etwas über Hallstatts 7000-jährige Geschichte wissen will, kommt an Hans Jörgen Urstöger nicht vorbei. Der 76-Jährige schrieb nicht nur die 800 Seiten starke Hallstatt-Chronik (an deren vierter Auflage er gerade arbeitet). Konsulent Urstöger ist auch Kustos des Welterbemuseums im Ortszentrum, und im Jahr 2000 übernahm er zudem die Aufgabe des "Gemeindechronisten".