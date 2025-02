"Escape Room": Das Frankenburger Würfelspiel wird zum kniffligen Rätselspaß

Nur für jene, die das Rätsel rechtzeitig lösen, öffnen sich die Türen: Escape-Rooms sind in Oberösterreich schon seit Jahren hoch im Kurs. Familien und Freundesgruppen werden dabei in geschlossenen Räumen vor Aufgaben gestellt, die sie nur gemeinsam lösen können – und die Zeit drängt.

Ab sofort braucht es auch eine geistige Kraftanstrengung, um das Würfelspielmuseum in Frankenburg zu verlassen. Zumindest jene Räume, in denen sich die "Würfel des Schicksals" befinden. So heißt der Escape-Room, den der gemeinnützige Verein "Würfelspielgemeinde Frankenburg" erschaffen hat. Besucher tauchen darin in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein: In Frankenburg hat zu diesem Zeitpunkt gerade ein Bauernaufstand stattgefunden, der nun ein Strafgericht nach sich ziehen soll.

Die Bevölkerung ist in heller Aufregung, denn alle männlichen Bewohner der Grafschaft sollen sich am nächsten Tag auf dem Haushamerfeld versammeln. Bei der Gerichtsverhandlung sollen geheimnisvolle Würfel eine Rolle spielen – nur mit ihnen kann Unheil von den Frankenburgern abgewendet werden. Und genau diese Würfel müssen die Besucher in knapp 60 Minuten finden, bevor die Schlosswache zurückkehrt.

"Wir wollen zeigen, wie aufregend die Beschäftigung mit unserer Vergangenheit sein kann, und damit ein neues Publikum für unser Museum erschließen", sagt Hans Kritzinger, Leiter des Würfelspielhauses.

Pünktlich im Jubiläumsjahr (400 Jahre Würfelspiel) können Besucher von Donnerstag bis Sonntag in die Geschichte eintauchen. Buchungen sind über die Homepage möglich: wuerfelspielhaus.at

