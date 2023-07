Das Frankenburger Würfelspiel kommt ins Fernsehen

Spaziergeher hielten erstaunt inne: Auf dem Frankenburger Würfelspielgelände herrschte dieser Tage Hochbetrieb. Rund 140 Laiendarsteller tummelten sich unter der Linde, probten den Aufstand und würfelten ums Leben. Begleitet wurden sie dabei von einem Kamerateam aus Wien.

Anlaß für die außertourlichen Aktivitäten ist eine große ORF-Dokumentation über „Das Frankenburger Würfelspiel“ und seine historischen Rahmenbedingungen. Für den 45minütigen TV-Beitrag, der im Herbst ausgestrahlt wird, schlüpften die Würfelspieler in ihre Kostüme und spielten einige Szenen aus ihrem Theaterstück. Um die „Auswandererszene“, die im Film besondere Bedeutung hat, besonders lebendig zu gestalten, wurde sogar ein drei Monate altes Baby zur Statistin und auf diese Weise zur jüngsten Würfelspielerin aller Zeiten.

Der Sonderauftritt geriet zu einem einmaligen Erlebnis für alle Beteiligten. „Ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Darsteller motivieren können, ihre Freizeit für die anstrengenden Dreharbeiten zu opfern“, sagt Würfelspiel-Obmann Michael Neudorfer, der selbst als Richter Strattner vor der Kamera stand. „Das zeigt wieder einmal, was für ein guter Geist in unserer Spielgemeinschaft herrscht.“ Regisseur Hans Gebetsberger, der das Projekt eingefädelt und organisiert hatte, ist von den Leistungen seines Teams begeistert: „Alle, wirklich alle, haben gespielt und mitgetan, als ob wir mitten in den Proben stehen würden.“

Auch das Filmteam rund um Produzent Norbert Blecha zeigte sich von der Spielfreude und der Disziplin der Frankenburger beeindruckt. „Was die riesige Theatergruppe da geboten hat, hat alle meine Vorstellungen übertroffen“, sagt Co-Produzentin Celine Wawruschka.

