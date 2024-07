Mit einem großen Festakt wurde in Lauffen am Wochenende das 100-jährige Bestehen des Fischereireviers Oberes Salzkammergut gefeiert. Ein altes Sparbuch ist der Beleg dafür, dass das Revier 1924 gegründet wurde. Gefischt wurde in den Jahrhunderten davor natürlich auch schon. Die Tradition geht mindestens bis in die Römerzeit zurück.