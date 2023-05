Das Finale zwischen den Euphorisierten und den Ausgeruhten

Der Kampf um den dritten von drei möglichen Titeln im österreichischen Basketball (nach Supercup und Cup) geht in die finale Phase: Spiel eins der Best-of-5-Endspielserie beginnt am Samstag um 20.15 Uhr, wenn die Gmundner OCS Swans im Raiffeisen-Sportpark das Team von Vorjahresmeister BC GGMT Vienna empfangen.

Das mit 100:81 gewonnene Match gegen die Flyers Wels vorgestern Abend war Schlusspunkt einer intensiven Semifinalreihe. Ist es nun ein Vorteil, fast direkt aus dem Spielgeschehen und noch voller Euphorie (und mit Rest-Adrenalin im Blut) das Finale in Angriff zu nehmen, oder spielt der Umstand den Wienern in die Hände, in Summe drei Playoff-Partien weniger ausgetragen zu haben und seit Donnerstag der Vorwoche ausgeruht zu sein? Swans-Finanzchef Harald Stelzer: „Man weiß nicht, wie Wien mit den neun Tagen Pause umgeht. Ich habe mit einigen unserer Spieler geredet. Die haben gesagt, sie sind nicht müde und es passt alles. Die Wahrheit wird auf dem Parkett zutage treten.“

Tatsache sei, dass Vienna eine ältere Mannschaft habe als die Swans: „Sie haben ja doch viele Akteure jenseits von 33, 34 Jahren.“ Bei aller Routine eines Jozo Rados oder Enis Murati: Möglicherweise gebe das niedrigere Durchschnittsalter der ja ebenfalls nicht unroutinierten Schwäne den Ausschlag.

Swans-Trainer Anton Mirolybov, der von den Trainern und Kapitänen der anderen Teams zum „Coach der Saison“ gewählt wurde, reagierte sehr emotionell auf diese Ehrung. Stelzer: „Damit ist auch das Bewältigen seiner Krankheit zum Ausdruck gekommen. Wenn du Supercup und Cup gewonnen hast, dann hast du wohl sicherlich auch einiges richtig gemacht.“

