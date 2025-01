Das einzige Skigebiet mit Blick auf den Attersee nimmt den Betrieb auf

Freitag um 13 Uhr ist es so weit: Der 400 Meter lange Skilift am Kronberg beim Attersee nimmt den Betrieb auf. Bis 20.30 Uhr können Wintersportler die Flutlichtpiste mit Blick auf den Attersee benützen. Der Seillift für Kinder kann vermutlich in den kommenden Tagen in Betrieb gehen. Schneefall braucht es dazu nicht, für die Beschneiungsanlage reicht die derzeitige Kälte.