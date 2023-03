„Das Derby ist für uns das zweitwichtigste Duell“

Am Sonntag, 17.30 Uhr, empfangen die OCS Swans ihren Lieblingsrivalen im Raiffeisen Sportpark Gmunden: die Flyers Wels. Die Schwäne haben als Zweitplatzierte der Basketball-Superliga 20 Punkte auf dem Konto und rangieren zwei Zähler hinter Tabellenführer GGMT Vienna, die Welser halten bei 14 Punkten und sind Vierte. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle also klar.

So sehr sich Swans-Finanzchef Harald Stelzer auch darüber freut, dass der zuletzt erkrankte Dwayne Lautier-Ogunleye wieder gesundet ist, treibt ihm der nunmehrige grippale Infekt von Spielmacher Urald King Sorgenfalten auf die Stirn. „Ich hoffe, dass sich das bis Sonntag wieder normalisiert“, sagt Stelzer, „denn das ist eigentlich der einzige Stammspieler, den wir nicht adäquat ersetzen können.“

Das Derby zwischen den beiden Lokalrivalen sieht Stelzer als „das zweitwichtigste Duell“ nach dem Meisterschaftsendspiel: „Es ist so eine Art Oberösterreich-Finale.“ Für die Welser sei die übermorgige Begegnung, zu der traditionsgemäß viele Besucher aus der Messestadt erwartet werden, die letzte Chance, die Schwäne noch einholen zu können. Stelzer: „Das ist bis zu den Playoffs theoretisch noch drinnen. Aber falls wir gewinnen sollten, ist ihr Zug in diese Richtung sicher abgefahren. Wir hingegen wollen Platz zwei unbedingt halten und in weiterer Folge sogar auf Platz eins schielen.“

Ein Selbstläufer sei die Partie keineswegs, warnt der Ur-Schwan vor dem Gegner: „Wels ist eine Mannschaft, die uns von der Spielart nicht unbedingt liegt. Wir müssen eine sehr, sehr gute Defense auspacken. Das ist das Kriterium, und das hat uns Vienna am vergangenen Wochenende vorgezeigt, als sie Wels mit 104:72 besiegt haben.“ Die Flyers hätten talentierte Offensivspieler. „Wenn man die nicht gut verteidigt, hat man sicher ein Problem. Aber dass wir gut verteidigen können, haben wir heuer schon einige Male beweisen können. Deshalb bin ich guter Dinge.“

Gmunden-Coach Anton Mirolybov geht es laut Stelzer „so so, la la“. Fix ist, dass der Trainer sein Team am Sonntag an der Seitenlinie betreuen und anfeuern wird.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer