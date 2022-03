Die katholische Kirche baut ihre Strukturen in den Ortskirchen um. Grund ist nicht nur der Priestermangel, sondern auch der Wunsch nach Synergien und mehr Effizienz, indem Pfarren miteinander kooperieren. In der Diözese Linz werden in diesem Jahr sieben Dekanate umgebaut, darunter auch das Dekanat Frankenmarkt, das die 13 Pfarren Fornach, Frankenburg, Frankenmarkt, Mondsee, Neukirchen an der Vöckla, Oberhofen, Oberwang, Pöndorf, St. Georgen im Attergau, Vöcklamarkt, Weißenkirchen im Attergau,