Das Chandlerhaus am Attersee könnte abgerissen werden

Für kolportierte 8,5 Millionen Euro kaufte der Seewalchener Baumeister Norbert Hartl der Methodistenkirche das Chandlerhaus in Steinbach am Attersee ab. Das Grundstück am Ufer des Attersees ist 5400 Quadratmeter groß. 2300 Quadratmeter sind Grünland, der Rest sind zwei Parzellen, gewidmet als „Bauland Dorfgebiet“. Hartl will darauf Wohnungen errichten, pro Parzelle wären drei Wohnungen möglich. Auf einer Parzelle steht jedoch das Chandlerhaus, das wohl abgerissen werden müsste.