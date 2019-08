Das traditionsreiche Café Fiaker in Laakirchen soll ab Mitte Oktober als "Das Fiaker" zu einem "bodenständigen, gemütlichen Restaurant mit ein paar tollen Extras" werden, kündigt der neue Inhaber Tom Weber (39) an. Der gebürtige Laakirchner sollte für eine Agentur einen neuen Betreiber für das Café suchen und entschied sich am Ende, es selbst zu übernehmen.