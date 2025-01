"Das Blutgericht am Haushamerfeld war lange Zeit ein Tabuthema"

Aufständische mussten am 15. Mai 1625 auf dem Haushamerfeld um ihr Leben würfeln.

In diesem Jahr jährt sich das tragische Blutgericht am Haushamerfeld zum 400. Mal. Das daraus entstandene „Frankenburger Würfelspiel“ wurde vor 100 Jahren erstmals aufgeführt. Niemand weiß mehr über den Beginn des Bauernkriegs im Jahr 1625 und das daraus entstandene Theaterstück als Martin Kaiser: Der 84-Jährige war in den Jahren 1983 bis 1994 SPÖ-Bürgermeister von Frankenburg.