"Das Beste aus allen Welten vereint"

Nach kurzen und intensiven Verhandlungen mit allen Fraktionen konnten die Vöcklabrucker Parteien einen Kompromiss über die Aufteilung der Ressorts finden. "Es ist uns gelungen, das Beste aus allen Welten zu vereinen", sagt der designierte Bürgermeister Peter Schobesberger (SP). Er geht davon aus, dass bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag um 16.30 Uhr im Stadtsaal alle Fraktionen dem Kompromiss zustimmen werden.

"Es war von Anfang an mein Ziel, alle Parteien in die Verhandlungen einzubinden", erklärt Schobesberger. In der SP-Fraktion gab es eine hundertprozentige Zustimmung zu den Ressortaufteilungen. Stefan Maier, langjähriger Stadtrat, wird zweiter Vizebürgermeister und ist für Finanzen und Energie zuständig. Bianca Lindinger wird Stadträtin für Bildung und Soziales. Tanja Granda wird den Ausschuss für Sport und Gesundheit leiten. "Alle nominierten Personen bringen beste Qualifikationen für ihre Themengebiete mit", so Schobesberger.

Wie berichtet, wird die ÖVP künftig im neunköpfigen Stadtrat nur noch mit vier Mandaten vertreten sein: Sie werden besetzt von Elisabeth Kölblinger (Wirtschaft, Tourismus, Hochbau), Thomas Pamminger (Wohnen, Generationen), Karin Eidenberger (Kultur, Personal) und Robert Berghammer (Raumordnung, Tiefbau). Sonja Pickhardt-Kröpfel (Grüne) wird Stadträtin für Umwelt und Mobilität, David Binder (FPÖ) bleibt Stadtrat für Recht und Sicherheit.