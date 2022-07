Das Almtal rüstet sich für das Kulturhauptstadtjahr

Eineinhalb Jahre vor Beginn des europäischen Kulturhauptstadtjahres 2024 trafen sich am Mittwoch erstmals Vertreter der teilnehmenden Almtalgemeinden im Garten des buddhistischen Kulturzentrums Gomde am Bäckerberg in Scharnstein. Bekanntlich sind die sechs Gemeinden Pettenbach, Vorchdorf, Scharnstein, Grünau, Steinbach am Ziehberg und St. Konrad Teil der Kulturhauptstadt Salzkammergut. Mit dabei waren Projekteinreichende, Vertreter der Gemeindepolitik, des Tourismus, der Wirtschaft, der regionalen Kulturvereine, der Leader Traunsteinregion und des Teams der Kulturhauptstadt.

Ziele des 30-köpfigen Treffens: für die Veranstaltungen im Kulturhauptstadtjahr Synergien zu finden, einander zu unterstützen und ein langfristiges Netzwerk entstehen zu lassen, das über 2024 hinauswirken soll.

"Das Treffen hat gezeigt, wie groß das kulturelle Potenzial im Almtal und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus sind", sagt Gerlinde Staudinger (FPÖ), Obfrau des Kulturausschusses der Marktgemeinde Scharnstein. Eingeladen zum Abend hatte das Zukunftsbüro der Marktgemeinde Scharnstein.