Die elf neuen Gebäude wurden in Vollholzbauweise errichtet, die Kinder wurden in die Detailplanung eingebunden.

Nach zwei Jahren Bauzeit wurde am Freitag die Fertigstellung des neuen SOS-Kinderdorfs in Altmünster gefeiert. 18,2 Millionen Euro nahm die Hilfsorganisation in die Hand. Je ein Drittel davon wurde aus Rücklagen, durch Spenden und von der öffentlichen Hand finanziert.