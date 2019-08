Danzer ist der beste Kettensägenschnitzer Österreichs

Mit der naturgetreuen Darstellung eines sprintenden Wolfs in Über-Lebensgröße gewann der Kirchhamer Herbert Danzer am Wochenende in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) den Österreich-Cup der Kettensägenschnitzer und darf sich nun offiziell "bester Kettensägenschnitzer Österreichs" nennen.

Herbert Danzers Meisterstück ist ein Wolf aus Fichtenholz. Bild: privat

Der 39-Jährige arbeitete früher im Sozialbereich, machte sich im Vorjahr aber als Kettensägenschnitzer selbstständig und übernahm in der Zwischenzeit auch die Sägemühle seiner Eltern (Bäckermühle) in Kirchham.

Die zehn Teilnehmer beim Österreich-Cup hatten drei Tage Zeit für ihre Skulpturen. Danzer arbeitete mit sechs Sägen unterschiedlicher Größe. Der Rohling für seinen Wolf besteht aus drei zusammengeleimten Fichtenholzblöcken. (ebra)

