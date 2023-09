"Danke schön!" Ehrenamtspreis geht ins Finale

Wo wären Oberösterreichs Sportvereine, wenn es die 200.000 Ehrenamtlichen und deren tatkräftige Hilfe nicht geben würde? Sie stehen mit ihrer Arbeit zumeist nicht ganz vorne, und dennoch sind sie es, die den Betrieb mit Einsatz und Empathie am Laufen halten.

Der Ehrenamtspreis der OÖNachrichten und des Sportlandes OÖ holt die vielen Vorbilder vor den Vorhang. Ein paar Tage lang kann noch abgestimmt werden, dann stehen die Siegerinnen und Sieger fest. Bis zum 10. September haben Sie also noch die Gelegenheit, all jenen "Danke schön!" zu sagen, die sich Tag für Tag für den Nachwuchs einsetzen und das Sportvereinsleben im Land erst möglich machen. Die Siegerehrung findet am 25. September statt.

Eroberte unzählige Meistertitel Bild: UBSV

Medaillensammler

Manfred Eisenknapp, Sektionsleiter beim UBSV Attnang/Vöcklabruck für Tennis und Tischtennis

Er ist ein Urgestein des oberösterreichischen Versehrtensports: Seit 14 Jahren ist der 53-jährige Manfred Eisenknapp aus Desselbrunn Sektionsleiter beim UBSV Attnang/Vöcklabruck für die Sparten Tennis und Tischtennis. Als Aktiver holte er 20 österreichische sowie 27 oberösterreichische Meistertitel in diesen beiden Sportarten, dazu unzählige Silber- und Bronzemedaillen. Weiters kann Eisenknapp auf drei Teilnahmen bei Europameisterschaften verweisen. Dem Team OÖ im Amputiertentennis steht er als Mannschaftsführer vor.

Segler, Skifahrer und Stockschütze Bild: privat

Vielseitiger Sportsmann

Hermann Lobmayr, Langjähriger Obmann des SC Altmünster

Ein wahrer Tausendsassa, was sportliche Vielfalt angeht, ist Hermann Lobmayr. Seit 1976 ist der 1951 geborene Altmünsterer Mitglied beim Segelclub seiner Heimatgemeinde. Seit 1980 segelt er Regatten vor allem als Vorschoter und nahm auch bereits an Welt- und Europameisterschaften teil, von nationalen Titelkämpfen ganz zu schweigen. Von 2003 bis 2022 war er Obmann des SCA, der ihn im Vorjahr zum Ehrenmitglied und Ehrenobmann ernannte. Bereits seit 1966 ist Lobmayr Mitglied im Skiclub Altmünster und seit 1982 Aktiver beim hiesigen Stockschützenverein.

Eine multitalentierte Koryphäe Bild: privat

Zirkusreife Trainerin

Sabine Rosenauer, Leiterin der Sportunion-Gmunden-Sektion MUHFIT

2015 wurde MUHFIT als Sport- und Bewegungsprogramm gegründet und ist eine Sektion der Sportunion Gmunden, die von Sabine Rosenauer geleitet wird. Die „gelernte“ Zirkusdirektorin unterrichtet dabei ihre Schützlinge im Jonglieren, mit Diabolo, Einrad oder Balancekugel. Außerdem ist Rosenauer eine Koryphäe, was die Organisation, Kostüme, Bühnenbild, Auftrittswagen und vieles andere anbelangt. Ihr Können und ihre Fertigkeiten konnte sie unter anderem bereits beim jährlichen Pflasterspektakel in Linz unter Beweis stellen.

