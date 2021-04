So wie in jedem Frühjahr sammelten in den vergangenen Wochen in vielen Gemeinden wieder freiwillige Helfer den Müll am Straßenrand ein. Nur Lenzing verzichtete heuer auf eine Flurreinigungsaktion. Hier hat die Arbeit schon einer erledigt. Der Pensionist Karl Menguser ist fast jeden Tag unterwegs, um alles einzusammeln, was Ignoranten einfach in der Natur wegwerfen. "Der Umweltausschuss hat deshalb beschlossen, die Aktion ‚Hui statt pfui’ auszusetzen", sagt Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber.