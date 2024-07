Damenteam des SV Gmunden steigt in den Ligabetrieb ein

Die Gmundnerinnen (in Schwarz) steigen in den Ligabetrieb ein

Das Projekt begann still und leise im Vorjahr: Beim SV Gmundner Milch entstand ein Damenteam mit fußballbegeisterten Mädchen aus der gesamten Region. Was mit einer Handvoll Kickerinnen begann, ist mittlerweile ein 21-köpfiger Kader. Mit ihm steigt Gmunden jetzt in den Ligabetrieb ein – ein historischer Schritt in der mehr als 100-jährigen Vereinsgeschichte der Blau-Weißen.