Dalai Lama nach 25 Jahren wieder nach Bad Ischl eingeladen

Gemeinsam mit einer Delegation des Europäischen Parlaments besuchte der Bad Ischler EU-Abgeordnete Hannes Heide (SPÖ) am Wochenende den Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter, in dessen indischem Exil in Dharamsala. Er überreichte ihm Salz aus dem Salzkammergut und eine Einladung von Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ).

Der 88-Jährige kennt Bad Ischl bereits. Vor 25 Jahren hatte er die Salzkammergut-Metropole auf Einladung des damaligen Bürgermeisters Helmut Haas (SPÖ) einmal besucht. Damals hatten ihm die Einladung Hubert von Goisern und Tseten Zöchbauer, Aktivistin für ein freies Tibet, überbracht.

Heide wies den Dalai Lama darauf hin, dass das Jahr der Kulturhauptstadt Europas 2024 die Möglichkeit für einen Kulturaustausch mit tibetischen Künstlerinnen und Künstlern bieten würde. Der Bad Ischler Politiker berichtet von einer „inspirierenden Begegnung“, die auch ein „spirituelles Erlebnis“ für ihn gewesen sei.

