Dachstuhl von Museum brannte: Zehn Feuerwehren im Einsatz

Der Brand entstand am Samstagabend im Dachstuhl eines Motorradmuseums in Vorchdorf aus bislang unbekannter Ursache. Zehn einschreitende Feuerwehren konnten das Feuer aber rasch löschen.

Am Dachstuhl des Vierkanters sowie an mehreren Ausstellungsobjekten entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache sind am Laufen.