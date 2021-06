Dachstein Krippenstein: Alle Klettersteige geöffnet

Während am Feuerkogel bei Ebensee der Klettersteig zum Alberfeldkogel und auch auf der Gosauer Zwieselalm der Klettersteig auf den Donnerkogel mit der Himmelsleiter bereits geöffnet waren, wurden nun auch die gesamten Klettersteige am Dachstein Krippenstein in 2100 Meter Seehöhe wieder zur Besteigung freigegeben.