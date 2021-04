Dachse, Füchse: Ohne Mutter sind Wildtiere verloren

Eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem Ehepaar Hofner-Foltin, das seit mehr als 25 Jahren das Tierheim "Tierparadies Schabenreith" in Steinbach am Ziehberg betreibt. Den Anfang machten drei verwaiste Dachse in Bad Ischl: Die Jungtiere wurden von aufmerksamen Anwohnern sowie dem zuständigen Jäger über einen längeren Zeitraum beobachtet, da die Dachsmutter nicht auftauchte. Wie sich herausstellte, war sie tot. Die drei abgemagerten Jungen im Alter von rund fünf Wochen werden nun aufgepäppelt. Harald Hofner: "Die Dachskinder sind halb verhungert, wir geben unser Bestes und hoffen, dass sie es schaffen."

In Vorchdorf wurden zwei verwaiste Jungfüchse auf einer Straße gefunden. Die beiden (männlich und weiblich) sind vier bis sechs Wochen alt und werden ebenfalls in Steinbach am Ziehberg betreut. Aufgrund der starken Bindung an ihre menschliche "Mama" Doris Hofner-Foltin ist eine Auswilderung allerdings nicht vorgesehen.