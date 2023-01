Cup-Sieg der Swans löst Euphorie in Gmunden aus

Die OCS Swans Gmunden sind wieder Basketball-Rekord-Cup-Sieger. Wie gestern berichtet besiegten sie Sonntag in Oberwart UBSC Graz im Finalspiel mit 73:67. Es ist der siebte Cup-Sieg und der 21. Titel in der Vereinsgeschichte. Zu Hause in Gmunden löste das Finalergebnis Begeisterung aus. "Wir waren in der Favoritenrolle", sagt der ehemalige Swans-Kapitän Peter Hütter, der das Spiel im Fernsehen verfolgte. "Das ist in einem Cup-Finale nicht unbedingt ein Vorteil. Aber die Mannschaft hat