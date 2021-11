Covid-Impfung für Kinder: Was Ärzte raten

LINZ. Es war eine Entscheidung, die sie sich als Eltern nicht leicht gemacht hätten, sagt Jana L. *) "Wir haben im Vorfeld mit vielen Leuten, Ärzten wie auch Pharmavertretern, gesprochen und uns beraten lassen. Danach waren wir uns sicher, dass wir unsere zwei Buben rasch impfen lassen möchten."

Vor einem Monat haben die Zwillinge Jonas *) und Jakob *) dann bei einem Kinderarzt ihre erste CoV-Impfung erhalten. Ein Umstand, der an sich nicht so ungewöhnlich ist, wäre da nicht das Alter der beiden Buben. Mit acht Jahren dürften sie bis jetzt in Österreich eigentlich noch nicht immunisiert werden: Die Zulassung für die Impfung gilt vorerst erst für Kinder ab zwölf Jahren.

Oberösterreich wartet ab

Dennoch bieten schon jetzt einige niedergelassene Kinder- und Allgemeinärzte so genannte Off-Label-Impfungen – also ohne Zulassung – für jüngere Kinder in Oberösterreich an. Mittlerweile wurden bundesweit rund 19.000 unter Zwölfjährige mit einer Off-Label-Impfung voll immunisiert, in Oberösterreich etwa 2260 von 196.900 Kindern dieser Altersklasse.

Das Bundesland Wien preschte gestern vor: Bürgermeister Michael Ludwig (SP) kündigte eine eigene Covid-Impfstraße für Fünf- bis Zwölfjährige an und verwies darauf, dass schon jetzt praktische Ärzte in Wien eine derartige Impfung anbieten würden. "Da gibt es eine starke Nachfrage, hören wir." Auch bei dem städtischen Angebot in Wien handelt es sich um Off-Label-Impfungen.

In Oberösterreich will man sich hingegen an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums halten. Wenn dieses die Impfung "offiziell empfiehlt, wird es ein Angebot in den Impfstraßen geben", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP).

Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums und selbst Kinderarzt, begrüßt die steigende Impfrate bei Kindern. "Die Impfung ist eine Chance, Kinder zu schützen. Und wenn sie geimpft sind, schützen sie auch ihre Umgebung", sagt er im OÖN-Gespräch. Dies gelte vor allem für Kinder ab fünf Jahren mit einer Vorerkrankung wie einer schweren Lungenerkrankung oder Diabetes, bei denen eine Corona-Infektion einen schweren Verlauf nehmen könnte. Wichtig sei ein gutes Beratungs- und Aufklärungsgespräch der Eltern und Kinder mit dem Arzt. In den USA, wo die Impfung für Kinder ab fünf Jahren bereits zugelassen ist, seien sehr gute Erfahrungen gemacht worden.

Geimpft werde das Biontech/Pfizer-Vakzin, bei dem auch bei Kindern zwei Stiche notwendig seien. Bei der Dosierung müsse "sehr individuell" vorgegangen werden, sagt Königswieser. Abhängig von Alter und Gewicht werde zwischen einem Drittel und der Hälfte einer Erwachsenen-Dosis verabreicht.

Die Frage, ob er seine eigenen Kinder in diesem Alter impfen würde, auch wenn sie keine Vorerkrankungen haben, beantwortet der Vater zweier bereits erwachsener Söhne klar: "Ja, ich würde sie impfen, auch wenn sie gesund sind, weil der Nutzen für die Kinder viel größer ist als das Risiko von selten auftretenden Komplikationen." Denn Kinder würden zwar seltener als Erwachsene erkranken, "wir sehen aber auch bei ihnen schwere Verläufe".

Das bestätigt Dieter Furthner, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. "Es sind auch schon einige Kinder an Covid gestorben." Auch seien auf seiner Station etliche infizierte Neugeborene und Säuglinge mit einer ernsthaften Erkrankung behandelt worden.

Sein Appell: "Alle Erwachsenen sollten sich gegen Corona impfen lassen, ebenso alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren, und jüngere Kinder mit chronischen Erkrankungen eventuell jetzt schon, auch wenn für diese Kinder die Impfung derzeit in Österreich noch nicht offiziell zugelassen ist." Der Kinderprimar rechnet noch heuer mit der offiziellen Zulassung.

Er habe bisher bereits rund zehn Kinder off-label geimpft, sagt ein oberösterreichischer Allgemeinmediziner. Da er Beschimpfungen von Impfgegnern befürchte, will er anonym bleiben. Er spricht von einer "individuellen Entscheidung der Eltern, die das Risiko einer Erkrankung mit dem Risiko einer Impfung gegeneinander abwägen" müssten. Bei ihm müssten Eltern einen Grund vorweisen, dass im Fall einer Infektion für das Kind ein hohes Risiko bestehe. Dazu zähle etwa eine "massive Grunderkrankung" oder etwa auch Frühgeburtlichkeit.

"Normaler Alltag" für die Kinder

Letzteres war für Jana L. und ihren Mann ausschlaggebend. Jonas und Jakob waren Frühchen und hatten vor allem in den ersten Lebensjahren mit unzähligen Infektionen zu kämpfen. "Wir haben daher schon oft die Intensivstation von innen gesehen. Das wollen wir ihnen nun ersparen", sagt die Zwillingsmutter. Auch sei es ihr wichtig gewesen, ihren Buben nach einer langen Zeit der Corona-bedingten Entbehrungen "wieder einen normalen Alltag" zu bieten, sagt die Mutter.

*) Name von der Red. geändert