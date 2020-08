Coronavirus: Lage am Wolfgangsee hat sich in den letzten Wochen entspannt

Am Wolfgangsee hat sich nach dem lokalen Corona-Ausbruch Ende Juli (die OÖNachrichten berichteten ausführlich) nunmehr die Lage entspannt. Die betroffenen Mitarbeiter in diversen Betrieben sind zurück im Dienst, nach etlichen Stornos von Touristen kämen laut den hiesigen Touristikern mittlerweile auch wieder Anfragen herein. Es habe zwar einen merklichen Buchungsrückgang gegeben, genau beziffern könne man den Ausfall noch nicht, denn die Häuser seien recht unterschiedlich getroffen worden. Manche hätten ein zweistelliges Minus hinnehmen müssen, andere seien relativ gut durch diese Zeit gekommen.

Tests aktuell einmal pro Woche

Die Mitarbeiter, die in Quarantäne waren, seien mittlerweile großteils wieder zurück, auch die Praktikanten, von denen der Cluster ausgegangen war. Niemand sei ernstlich krank geworden, aber das sei auch einer der heimtückischen Aspekte an dem Virus, heißt es beim Tourismusverband. Derzeit werde einmal pro Woche getestet, die Kosten dafür trage der Bund. Die Teilnahme sei freiwillig, aber ein großer Teil der Mitarbeiter mache mit.

Der Cluster in St. Wolfgang war von Nachtlokalen ausgegangen, in denen Praktikanten gefeiert hatten. St. Wolfgang ist aktuell wie immer von Tagesgästen besucht. Auch asiatische Gäste sind wieder zu sehen. Die Strandbäder sind ziemlich voll. Zahlreiche Abkühlungsuchende kommen mit dem Fahrrad dorthin oder radeln auf den dafür vorgesehenen Wegen entlang des Sees. Wenn es nicht zu heiß ist, sind auch die Wanderer unterwegs. Sie kehren gerne in den Jausenstationen ein und füllen dort die Plätze. An den Abenden flanieren die Gäste auf den Straßen. Allerdings ist auch zu sehen, dass sich in- und ausländische Urlauber sowie die Einheimischen sehr diszipliniert verhalten. Sie tragen beim Betreten der Gebäude jeweils Schutzmasken und halten Abstand – auf der Straße und auch auf den Liegewiesen.

Die Sommersaison am Wolfgangsee – im oberösterreichischen St. Wolfgang selbst (Bezirk Gmunden) sowie in den beiden zum Salzburger Flachgau zählenden Gemeinden Strobl und St. Gilgen – läuft etwa bis Ende Oktober.

