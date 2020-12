Corona-Zahlen sind im Bezirk Gmunden deutlich gesunken

Der Lockdown greift: Während es im Bezirk Gmunden am Höhepunkt der zweiten Welle am 20. November noch 1185 gemeldete Infektionsfälle gab, waren es gestern nur noch 545. Im Bezirksvergleich stieg Gmunden damit vom Sorgenkind in die positive Spitzengruppe auf.

Die Zahlen sind allerdings immer noch besorgniserregend. Die meisten Fälle gibt es derzeit in der Bezirkshauptstadt selbst (88 positiv Getestete), gefolgt von den Gemeinden Bad Ischl (67), Laakirchen (59), Altmünster (57), Ebensee (46), Vorchdorf (44), Bad Goisern (29), Scharnstein (24), Ohlsdorf (24), Gschwandt (17), St. Wolfgang (17), Pinsdorf (17), Traunkirchen (14), Grünau (14), Kirchham (9), Roitham (7), Obertraun (5), Gosau (4), St. Konrad (2) und Hallstatt (1).

