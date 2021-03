Corona-Zahlen im Bezirk Vöcklabruck machen dem Krisenstab in Linz Sorgen

Mit 611 amtlich bekannten Corona-Fällen (Stand gestern, 12 Uhr) ist der Bezirk Vöcklabruck immer noch der negative Spitzenreiter in Oberösterreich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei mehr als 300. "Bei einem so großen Bezirk ist eine hohe Inzidenz besonders besorgniserregend", sagt eine Sprecherin des oberösterreichischen Krisenstabes.

Es gibt einige Fallhäufungen im Bezirk. Im Gemeindevergleich von Ende vergangener Woche stechen besonders Attnang-Puchheim (88), Vöcklabruck (66), Regau (58), Vöcklamarkt und Schwanenstadt (44) negativ hervor. Laut Krisenstab gibt es mit einem "großen namhaften Unternehmen" auch einen Cluster, der die Infektionszahlen in die Höhe getrieben habe.

Weil die Zahlen in Attnang-Puchheim am höchsten sind, einigten sich Bezirkshauptmann Johannes Beer und Bürgermeister Peter Groiß Ende vergangener Woche kurzfristig darauf, für Samstag den Testbus der Landesregierung anzufordern. Er stand am Rathausplatz, und 153 Menschen nutzten das Angebot. "Ich bin froh über diese hohe Testbereitschaft", sagt Bürgermeister Groiß, der selbst jeden zweiten Tag einen Selbsttest macht.

Von einem Cluster in Attnang-Puchheim sei nichts bekannt, so Groiß. "Die Fälle sind breit gestreut, was die hohen Zahlen aber natürlich auch nicht besser macht."

Was Groiß nachdenklich macht, sind Bilder von beliebten Ausflugszielen im Salzkammergut, an denen sich die Menschen sich am Wochenende drängten. "Ich verstehe, dass alle jetzt nach draußen wollen", sagt der Bürgermeister. "Dass die Menschen dabei keinen Abstand suchen, beunruhigt mich aber."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at