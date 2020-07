Corona-Pause für neue Lachdenker-Gedichte genutzt

"Ich hab die Corona-Zeit gut genutzt", erzählt Angelika Fürthauer. Das Ergebnis ihres kreativen Schaffens während des Lockdowns erscheint jetzt in Buchform. "Schmähflockerl & Feierspeis" ist das mittlerweile 14. Buch der Autorin vom Feldbauernhof. Der Corona-Zeit angepasst, ist die Präsentation des Buches am 14. August als Lesewanderung im Garten und rund um den Feldbauernhof geplant. Mit dabei ist natürlich ihre "musikalische Verwandtschaft", allen voran die Bandlkrama.

"Alles, was ich sagen wollte, habe ich gesagt, aber es gibt immer etwas", erläutert die 70-jährige Autorin ihren Hang zum Schreiben. "Ich bin meiner Linie treu geblieben." Die 40 Lachdenker- und 20 Weihnachtsgedichte in Mundart greifen kleine Hoppalas aus dem Alltag auf. Mit einem Augenzwinkern und meist einer lustigen Pointe werden sie in Reimform serviert. Am Anfang steht die zündende Idee, meist eine Pointe. "Alles andere kann aber auch ein bisserl mühsam sein", beschreibt sie ihre Schreibwerkstatt. "Ich brauche den Fluss und den Rhythmus, der in der Sprache drin ist." Ihre Werke sollen nicht als Gedicht herüberkommen, sondern als gereimte Geschichten. Ihre Gedichte haben kein Ablaufdatum, die Augenblicke, "in denen meine Gedichte passieren, sind außerhalb von Zeit und Gegenwart".

Der Band "Schmähflockerl & Feierspeis" ist im Bayer-Verlag erschienen und kostet 13 Euro. Erhältlich ist er im Buchhandel sowie auch bei der Autorin unter info@lachdenker.at.