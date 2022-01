Corona ließ die Swans vor Spiel bangen

Kurz wackelte die für Sonntag, 17.30 Uhr, in der Gmundner Volksbank-Arena angesetzte Basketball-Bundesliga-Partie zwischen den heimischen Swans und den Dukes aus Klosterneuburg: Es gab einen positiven PCR-Test von Kapitän Daniel Friedrich sowie einen weiteren positiven Antigen-Test eines Spielers. Wäre ein dritter Akteur als Corona-positiv erkannt worden, hätte das Match nicht stattfinden können. Doch glücklicherweise kam es anders.

"Jeden Tag testen, kein Mannschaftstraining aufgrund der positiven Tests – eine optimale Spielvorbereitung sieht anders aus", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer. "Aber sechs Rotationsspieler sind negativ, und daher findet die Partie aus heutiger Sicht am Sonntag statt." Dabei wird es zu gleich drei Comebacks kommen: Der ehemalige Gmundner Assistant Coach Chris O’Shea kehrt als nunmehriger Cheftrainer der Klosterneuburger an den Traunsee zurück, Swans-Betreuer Anton Mirolybov wird nach seiner Krebstherapie vom Zuschauersessel in die Mannschaftszone wechseln und von dort aus seine Truppe dirigieren, und ein altbekannter, weil bereits von 2012 bis 2014 im Dress der Schwäne agierender Spieler kehrt, wie in den OÖNachrichten berichtet, zurück: Carlos Novas Mateo. Der 1,98 Meter große österreichische Nationalspieler war nach seinem Abgang aus Gmunden in Wels und in Frankreich aktiv.