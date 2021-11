Um zu vermeiden, dass das Abstiegsgespenst in der ÖO-Liga näherkommt, will die Union Mondsee jetzt mit zumindest zwei neuen Verteidigern nachrüsten. "Es geht um etwas", sagt der sportliche Leiter der Union Mondsee, Hans Loibichler, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Und er meint damit das für Mondsee zumindest in der Ferne sichtbare Abstiegsgespenst in Oberösterreichs höchster Spielklasse.