Ursprünglich am Sonntag und nach einer Vorverlegung morgen hätte die Basketball-Superliga-Partie zwischen den Gmundner Swans und den Oberwart Gunners stattfinden sollen. Nach Corona-Ansteckungen bei den Burgenländern musste das Match allerdings jetzt abgesagt werden. Aber auch bei den Schwänen wurden am Mittwoch positive Corona-Tests gemeldet, was sich negativ auf den weiteren Spielplan auswirkt.