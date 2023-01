Conchita Wurst und das Team 2024 auf Tournee durch das Salzkammergut

Das Team um die Künstlerische Geschäftsführerin Elisabeth Schweeger machte sich am Montag gemeinsam mit Tom Neuwirth (auch bekannt als Conchita Wurst), Mitglied des Komitees der Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024, auf die Reise in acht Orte des Salzkammerguts, um sich mit Künstlern, Vereinen, Projektpartnern und Bürgermeistern der teilnehmenden Gemeinden über die Fortschritte der Planungen auszutauschen.

Neuwirth wählte als erste Station seinen Geburtsort Bad Mitterndorf aus, wo er 2024 selbst im elterlichen Gasthaus auftreten wird. In Grundlsee traf er auf Bürgermeister Franz Steinegger und die Autorin Elisabeth Baum-Breuer. Basierend auf ihren Recherchen und der Biografien von 25 Frauen zwischen 63 und 103 Jahren wird dort 2024 die Ausstellung „Mein Kleiderkasten – weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter“ präsentiert.

Am Alten Bauhof in Bad Aussee warteten Kulturreferentin Martina Reischauer und Bürgermeister Franz Frosch auf den österreichischen Sänger. Gesprochen wurde unter anderem über das Projekt "Next Generation You". Nach dem Motto: „Die Welt, in der wir leben wollen", gestalten Jugendliche ihr Kulturhauptstadtprogramm selbst und sind aufgefordert, Ideen zu formulieren und eigenständig umzusetzen.

Weiter ging es nach Bad Goisern ins Hand.Werk.Haus. dort wird unter dem Titel „Scala“ ein Austauschprogramm mit internationalen und regionalen Handwerker*innen und Künstler*innen erarbeitet. Bürgermeister Leopold Schilcher und Tom Neuwirth waren auch von Peter Bruggers Plänen für das Projekt „Eisklang“ begeistert.

Mit Bürgermeister Markus Schmaranzer unterhielt sich Conchita Wurst in Gosau über das geplante "Volxfest", ein einem Partizipationsprojekt zu Musik, Tanz, Tracht und Brauch. In Bad Ischl traf sich Tom Neuwirth mit Bürgermeisterin Ines Schiller, Birgit Hofstätter vom Frauenforum Salzkammergut und Sabine Weninger-Bodlak fom Mädchen- und Freuenzentrum Insel in Scharnstein. Dabei ging es um Queere Communities im ländlichen Raum und einen entsprechenden Netzwerkaufbau.

An der achten und letzten Station der Tagestour mit Tom Neuwirth, an der ihn Bürgermeister Stefan Krapf im Rathaus Gmunden empfing, ging es mit Eva Fürtbauer, Kulturabteilung Gmunden, und Verein zur Förderung europäischer Keramikkünstler um das Projekt „City of Ceramics“.

