Cola ins Autofenster geschüttet: Heftiger Streit an Kreuzung in Gmunden

Seinen Besuch im Fastfood-Restaurant wird sich ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden bestimmt anders vorgestellt haben: Der Mann kehrte am Freitagabend bei McDonalds in der Aubauerstraße ein. Als er gegen 19.15 Uhr mit seinem Wagen den dortigen Parkplatz wieder verlassen wollte, versperrte ihm ein 32-jähriger gebürtiger Serbe (ebenfalls aus dem Bezirk Gmunden) mit seinem Auto die Ausfahrt. Nachdem er auch nach Aufforderung kaum Platz ließ, schaffte es der 62-Jährige gerade so, rechts vorbeizufahren. Das dürfte bei dem Serben das Fass zum Überlaufen gebracht haben: Er folgte dem 62-Jährigen zu einer nahegelegenen Kreuzung, an der sein Kontrahent wegen einer roten Ampel halten musste, stieg aus und schüttete Cola durch das offene Fahrzeugfenster.

Als er schließlich noch mit Schlägen drohte, griff der 62-Jährige zu seinem Pfefferspray und besprühte den Serben am Hinterkopf.

Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper