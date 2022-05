Co-Working: Mondsees "Dorfbüro" ging in Betrieb

Im Rahmen einer Generalversammlung der Technologiezentrum Mondseeland GmbH wurde der dortige Co-Working-Space offiziell eröffnet. Die Idee dahinter: Nicht jeder braucht ein komplettes Büro für sich alleine. Es ist deutlich einfacher, einen Schreibtisch in einem Gemeinschaftsbüro zu mieten (vielleicht sogar nur tageweise). Das spart nicht nur Infrastruktur- und Mietkosten, sondern bringt auch weitere Vorteile.

Infrastruktur

Ab sofort können sich Selbstständige in Mondsee von den Vorzügen, die Co-Working bietet, im kostenlosen Testbetrieb selbst überzeugen. Interessant ist diese Arbeitsform für mehrere Zielgruppen. So können Pendler beispielsweise Fahrzeit und Kosten sparen und zusätzlich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Für Menschen im Homeoffice ist das Gemeinschaftsbüro eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag. Vor allem Start-ups profitieren. Unternehmensgründungen sollen mit dem Projekt gezielt gefördert und erleichtert werden. Dazu gehören auch regelmäßige Gründerberatungen der Wirtschaftskammer. Die Verantwortlichen wissen: Oft sind es kleine, pfiffige Start-ups, aus denen später erfolgreiche Betriebe mit Wachstumspotenzial hervorgehen. Das Mondseer "Dorfbüro" soll beweisen, dass auch am Land einiges möglich ist.

Das Technologiezentrum Mondseeland wurde 2008 errichtet und gilt seither als wichtiger Impulsgeber in der Region. Die Förderung von Unternehmensgründungen und regionalen Technologieentwicklungen sowie die Vernetzung von Wirtschaftsbetrieben sind nur einige Bereiche, die das Technologiezentrum seit seinem Bestehen erfolgreich unterstützt. Mit dem Co-Working-Büro wurde nun eine weitere Initiative zur Verbesserung der regionalen Standortattraktivität gestartet. Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit der LEADER-Region FUMO.