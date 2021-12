CliniClowns betreuten junge Impflinge in der Varena

Am 20. und 27. Dezember von 14 bis 18 Uhr steht die Impfstraße daher nur den Kindern zur Verfügung. Sie bekommen so die Möglichkeit, sich zu schützen und eine unbeschwerte Schul- und Weihnachtsferienzeit genießen zu können. Unser Bild zeigt die sechsjährige Luisa, die sich in der Pop-up-Impfstation in der Varena bereits den Piks holte. Die beiden CliniClowns Dr. Susi Superschnell (Edith Ottinger) und Dr. Karl Fabian Fascherl (Uwe Marschner) betreuten dabei den Impfling auch noch nach dem Stich und machten die Impfung zu einem unvergesslichen und heiteren Erlebnis. (Huemer)