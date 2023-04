Chronist des Redemptoristen-Kollegs gestorben

Pater Franz Hofstätter vom Orden der Redemptoristen ist am 22. April im 92. Lebensjahr im Alten- und Pflegeheim Attnang-Puchheim verstorben.

P. Franz Hofstätter wurde am 15. November 1931 in Sierning geboren. 1954 trat er in Mautern in der Steiermark in den Orden der Redemptoristen ein. Am 17. Juli 1960 empfing er die Priesterweihe. Über viele Jahre war P. Hofstätter Erzieher an den Juvenaten in Ried und in Katzelsdorf, wo er am Gymnasium auch Religion unterrichtete. Von 1992 bis 2005 war er Pfarrer in Katzelsdorf (NÖ). Seit September 2008 war er in Puchheim stationiert, wo er noch pastorale Dienste leistete und an der Chronik des Kollegs Puchheim arbeitete. In den letzten Wochen war er nach unglücklichen Stürzen und Operationen im Alten- und Pflegeheim Attnang-Puchheim untergebracht.

Für den Verstorbenen wird am Donnerstag um 19 Uhr in der Basilika Maria Puchheim gebetet. Das Requiem findet am Freitag um 10 Uhr in der Basilika statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof Attnang-Puchheim.

