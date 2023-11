Christkindl statt Weihnachtsmann: Neues von Kinderbuchautorin aus dem Salzkammergut

Mit ihrem ersten Buch „Da kloa Stritzi. Abenteuer ausm Salzkammergut“, das im vergangenen Jahr erschien, traf die Autorin einen Nerv. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes hatte sich beim Vorlesen immer wieder über in Deutschland übliche Begriffe geärgert. "Mein Bub und ich lesen viel von 'Matschpfützen', 'Pfötchen' oder 'Ferkelchen' – dabei würde ich das so wahrscheinlich nie sagen“, sagte Stefanie Schwarz.

Gemeinsam mit dem Goiserer Grafiker und Illustrator Wolfgang Menschhorn brachte die 35-Jährige das Kinderbuch "Da kloa Stritzi“ heraus, das die Geschichten eines liebenswerten Lausbuben (im Oberösterreichischen gern "Stritzi" genannt) und seiner Katze Minki im Dialekt des Salzkammerguts erzählt.

Eiwenig und gschmoh

Die "Stritzi"-Abenteuer kamen beim Publikum so gut an, dass sich die Autorin nun neue Geschichten ausdachte. „Wir haben so viele schöne Rückmeldungen von Kindern und Erwachsenen bekommen. Bei uns haben sich Einheimische, Urlauber und sogar Auswanderer gemeldet, die sich eine Fortsetzung wünschten", so Schwarz. Das neue Buch trägt den Titel "Wintergeschichten ausm Salzkammergut" und greift die heimischen Traditionen in der Weihnachts- und Winterzeit auf.

"Heit kimt nu da Krampadl": Der kleine Stritzi lernt die Traditionen der Weihnachts- und Winterzeit kennen. Bild: Marc Schwarz

"Ich habe in den vergangenen Jahren viele Geschichten mit dem Weihnachtsmann gelesen, obwohl bei uns ja eigentlich das Christkindl kommt“, ärgert sich die Kinderbuchautorin über mangelnde Erwähnung österreichischer Bräuche in Büchern für Kinder. „Deshalb wird Stritzi auch vom Christkindl überrascht und er lernt den Krampus kennen. Dabei fallen so schöne Dialekt-Ausdrücke wie eiwenig, gschmoh oder ogriat.“

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Form und Farbe verlieh dem Buch auch dieses Mal wieder Wolfgang Menschhorn: "Ich habe die Geschichten gelesen und war ziemlich gerührt. Ich habe mich sofort hingesetzt und angefangen zu zeichnen.“

Autorin Stefanie Schwarz und Illustrator Wolfgang Menschhorn freuen sich über ihr zweites Werk. Bild: Marc Schwarz

"Da kloa Stritzi. Wintergeschichten ausm Salzkammergut“, Hardcover, 48 Seiten. Das Buch kostet 18,50 Euro und ist in vielen regionalen Geschäften und online erhältlich.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Andrea Endt Online-Redakteurin Andrea Endt