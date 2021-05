Eigentlich war in der ÖVP Ohlsdorf bereits über die Nachfolge von Bürgermeisterin Christine Eisner diskutiert worden. Doch jetzt will sie es noch einmal wissen und bekam dafür 100 Prozent Zustimmung in den eigenen Reihen. "Ich will weiter mit vollem Einsatz für Ohlsdorf arbeiten", sagt die 66-Jährige, die seit zwölf Jahren im Amt ist.