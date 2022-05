Christian Siedlitzkis doppelte Rückkehr

Er gilt – trotz seiner langen Abwesenheit – als einer der bekanntesten Sportler Gmundens, war einst Mitbegründer des hiesigen Triathlonvereins und für 25 Jahre aus beruflichen Gründen in Deutschland: Vor wenigen Monaten kehrte Christian Siedlitzki (56) aus Verden an der Aller (Niedersachsen) in seine Geburtsstadt Gmunden zurück und strebt nach einer verletzungsbedingten Trainings- und Wettkampfpause bereits wieder hohe Ziele an.

Es sei eine schöne Zeit in Deutschland gewesen, doch das Heimweh sei immer mehr geworden, erzählt Siedlitzki. Schließlich gab er seine Tätigkeit als Geschäftsführer eines Kinderheimes auf und zog wieder in die Traunseeregion, wo er auch beruflich, an der Bezirkshauptmannschaft in Gmunden, rasch Fuß fasste.

Triathlon, Duathlon – Siedlitzki holte in seinen jeweiligen Altersklassen bei Welt- und Europameisterschaften in Summe zwölf Medaillen, darunter auch goldene. Nach seinem Europameistertitel im Vorjahr kostete ihn Mitte August 2021 bei den Österreichischen Meisterschaften ein Radsturz mit Tempo 70 beinahe das Leben. "Ich hatte Riesenglück, dass ich das so glimpflich überstanden habe", erinnert sich Siedlitzki an den Unfall, bei dem er "nur" eine Schlüsselbeinfraktur, einen Trümmerbruch an einem Finger sowie Abschürfungen am ganzen Körper erlitt.

Bereits nach kurzer Zeit war Siedlitzki trainingsmäßig wieder so weit, dass er an der WM Anfang November in Spanien teilnehmen hätte können: "Ich wollte zehn Jahre nach meinem ersten WM-Titel 2011 abermals Weltmeister werden, doch dann ging ich 14 Tage vor dem Start laufen, und ohne Vorzeichen gab es mir einen Stich in der Wade." Diagnose: Muskelfaserriss. Die WM war für den Gmundner damit vorbei, noch ehe sie begonnen hatte. Die nächsten Titelkämpfe möchte Siedlitzki allerdings nicht verpassen: Akribisch bereitet er sich auf die Duathlon-Sprint-WM am 12. Juni in Targu Mures/Siebenbürgen (Rumänien) vor. Dabei gilt es fünf Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen zu bewältigen.

Die der WM-Vorbereitung dienenden Stadtläufe in Attnang und Kirchdorf – bei Letzterem gewann er seine Altersklasse überlegen – sowie der Marktlauf in Kremsmünster, bei dem er AK-Zweiter wurde, liegen hinter Siedlitzki, kommenden Freitag startet er im Vöcklabrucker Stadion über 5000 Meter auf der Bahn. Für Rumänien sei alles gebucht und fixiert, so Siedlitzki. "Ich möchte dort vorne dabei sein, und ich glaube, das schaffe ich auch."