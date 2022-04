Chirurgie nur noch wochentags: Proteststimmung in Bad Aussee

Rund 300 Menschen protestierten am Mittwoch vor dem Landeskrankenhaus Bad Aussee. Anlass waren die Pläne der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes), die Chirurgie im Krankenhaus künftig nur noch im Fünf-Tage-Betrieb zu betreiben. Hintergrund seien sinkende OP-Auslastung und geringe Fallzahlen. Aufwendige Operationen, besonders am Wochenende, sollen künftig nur noch in der chirurgischen Abteilung Rottenmann durchgeführt werden.

Im Jahr 2021 gab es laut KAGes von insgesamt 503 Operationen nur 34, die außerhalb des Regelbetriebes (Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr) fielen. 29 Operationen fielen auf einen Samstag oder Sonntag. "Durch diese geringen Zahlen ergeben sich zwangsläufig Qualitätsrisiken in der Behandlung", erklärt die KAGes.

Die KAGes beruft sich auch auf einen Rechnungshofbericht. Dieser kritisiert, dass "der Personalstand im chirurgischen Bereich nicht einer dauerhaften Betriebsbewilligung entspricht".