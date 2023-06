Chancen auf Jobs mit tollen Aussichten

Einem neuen Geschäftszweig widmet sich die OÖ Seilbahnholding GmbH: Das Tourismusunternehmen mit Sitz in Gmunden und vier Seilbahnstandorten am Grünberg (Gmunden), Feuerkogel (Ebensee), Dachstein West (Gosau) und Dachstein Krippenstein (Obertraun) wird ab der kommenden Wintersaison in die Gastronomie einsteigen.

Zunächst wird ab 23. Dezember das Bergrestaurant am Krippenstein in 2100 Metern Seehöhe unter der Obhut der Seilbahn geführt, ab Frühling 2024 folgt das Erlebnisrestaurant Schönbergalm mit dem Shop bei der Mittelstation der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn.

"Der Langzeitpächter der Gastronomie am Krippenstein geht im Herbst in den verdienten Ruhestand", begründet Seilbahnholding-Geschäftsführer Rupert Schiefer den Schritt in eine für das Unternehmen neue Branche. Die Seilbahnbetreiber nutzen damit die Chance, die eigenen und bisher verpachteten Restaurants selbst zu führen. Schiefer: "Wir werden für unsere Gäste ein tolles neues Gesamtangebot schaffen und individuell mit Bedacht auf die nationale und internationale Gästeschicht agieren."

Der neue Geschäftszweig sei sicherlich kein einfacher, aber für die Zukunft des Unternehmens sehr wichtig. "Wir wollen am Dachstein Krippenstein mittelfristig die Vorzeige-Restaurants unseres Konzerns schaffen und prüfen parallel sogar schon weitere Standorte", sagt Schiefer. Mit der Personalrekrutierung wurde bereits begonnen. "Speziell für die Salzkammergütler ist es natürlich interessant, hier mitwirken zu können", sagt Seilbahnholding-Sprecher Peter Grögler.

Gesucht wird unter anderem ein Gastronomieleiter, idealerweise mit Kochqualifikationen und Erfahrung in diesem Bereich. Infos für Bewerber unter www.dachstein-salzkammergut.com. Die Restaurants haben – außer während der Revisionszeit – ganzjährig geöffnet und bieten Interessierten die Möglichkeit, in einem der wichtigsten Tourismusbetriebe Oberösterreichs mitzuwirken. Für viele ein Vorteil: Es finden keine Abendveranstaltungen (außer bei Spezial-Events) statt, und es gibt keine Teildienste. Darüber hinaus winkt den neuen Mitarbeitern eine Fünf-Tage-Woche. (gs)

