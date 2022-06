Caritas-Team konnte drohende Amputation abwenden

Mit viel Einsatz und Fachwissen macht das Caritas-Team der Mobilen Pflegedienste Vöcklabruck-Attersee das fast Unmögliche möglich: Sie rettete das Bein von Stefan Hintermair (69) aus Seewalchen vor einer Amputation. Für Alexandra Neudorfer aus St. Georgen, der Wundexpertin im Caritas-Team, ist dieser Erfolg einer von vielen erfüllenden Momenten, den der Pflegeberuf täglich mit sich bringt.

Aufgrund von Durchblutungsstörungen hat Stefan Hintermair seit Jahren Bypässe in den Beinen. Als er letztes Jahr Probleme mit der mittleren Zehe bekam, stand schnell fest, dass die Zehenspitze amputiert werden musste. Danach gab es allerdings Probleme mit der Wundheilung. "Ich hatte unvorstellbare Schmerzen", erinnert sich Hintermair an diese schlimme Zeit. Statt einer Verbesserung verschlechterte sich sein Zustand, der Fuß verfärbte sich infolge einer Wundinfektion – und in einer Notoperation wurden die drei mittleren Zehen amputiert. Es stand zur Debatte, ob nicht noch mehr amputiert werden müsse.

"Doch dann kam Alexandra Neudorfer", erzählt der Seewalchner. In Absprache mit seinen Hausärztinnen Elisabeth Reiter und Elisabeth Hochhauser erstellte die Caritas-Mitarbeiterin einen Wundversorgungsplan. "Ich kann wieder Autofahren, ich arbeite wieder geringfügig in meinem früheren Beruf als Betriebsschlosser und ich kann mit meiner Familie wieder etwas unternehmen", schildert Hintermair.

Caritas-Mitarbeiterin Neudorfer freut sich über den Erfolg: "Es ist so toll, dass man in diesem Beruf wirklich etwas bewegen kann." Im Alter von 19 Jahren schloss sie die Krankenpflegeausbildung ab und ist seither in diesem Beruf tätig. 2009 ist sie vom Krankenhaus in die Mobile Pflege gewechselt. "Ich bin so froh, diesen Beruf zu haben."