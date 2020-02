Die Mondseer Firma BWT ist längst ein globaler Spieler im Bereich Wasser/Wasseraufbereitung geworden. Der Werbespruch lautet "For you and planet blue". Gestern fand in der Firmenzentrale etwas statt, das man auf den ersten Blick gar nicht mit Umweltschonung in Verbindung bringt: die Präsentation des neuen Formel-1-Boliden des von BWT gesponserten britischen Racing-Point-Teams sowie der beiden Fahrer Lance Stroll (21, Kanada) und Sergio Perez (30, Mexiko).