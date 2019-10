"Buslinie 102" trifft "MiB"

Ihren sechsten Geburtstag als Gruppe feiern die sechs Musikerinnen der Pettenbacher Kultband "Buslinie 102" am Samstag um 19.30 Uhr in der Musikschule Scharnstein mit dem Konzert "AUF G‘spielt", das sie zusammen mit der der Brassband "Men in Blech" aus Steinbach am Ziehberg geben werden.

Die Mädels-Truppe in der Besetzung Jessica (Harmonika), Klara (Kontrabass), Lis (Harfe), Maria (Querflöte), Bernadette (Geige) und Bettina (Harmonika) interpretiert seit 2013 die Volksmusik modern und begeisterte heuer schon bei "Wein trifft Käse und Musik" im Stift Kremsmünster.

"Men in Blech", kurz MiB, wurde 2010 von vier jungen Burschen des Musikvereins Steinbach am Ziehberg gegründet. Mittlerweile wurde das Quartett auf sechs Mann aufgestockt. Ihr Repertoire reicht von traditioneller Volksmusik über Evergreens bis zu modernen Hits. Als Höhepunkt 2019 wurde das Sextett beim Musikfest des MV Weinzierl-Altpernstein als Vorgruppe zum legendären "Brassanka"-Ensemble eingeladen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Scharnstein Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.