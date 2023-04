Burschen zündelten am Bahnhof Schwanenstadt

Zum Glück war die Feuerwehr rechtzeitig vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern: Gleich zwei Mal kam es am Wochenende am Bahnhof Schwanenstadt zu kleineren Bränden, die von den Einsatzkräften rasch gelöscht wurden.

In beiden Fällen hatten zwei Burschen Papier angezündet. Einmal versuchten sie, damit einen Ticketautomaten in Brand zu setzen, einmal zündelten sie im Außenbereich. Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur der beiden 14-Jährigen. Die Burschen zeigten sich bei der Einvernahme geständig, sie werden angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.