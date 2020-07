Die vier Parteien FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos verbindet inhaltlich herzlich wenig. In der Steiermark ziehen sie in einer Sache aber an einem Strang: Beim Kampf gegen die Schließung der Spitäler von Bad Aussee, Rottenmann und Schladming. Wie die OÖNachrichten berichteten, will die steirische Landesregierung die drei kleinen Standorte im Bezirk Liezen durch ein neues großes Leitspital in Stainach-Pürgg, direkt an der Salzkammergut-Bundesstraße B145, ersetzen.