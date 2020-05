Bundessportschule Obertraun leidet: "Jede Krise hat auch etwas Positives"

"Die Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die wohl größte Prüfung für unser Unternehmen seit der Führung als Bundessportschule im Jahr 1947 und nach dem Jahr 1999, seitdem das Austrian Sports Resorts Obertraun als GmbH privatwirtschaftlich geführt wird." Worte von Andreas Holzinger, Geschäftsführer der Obertrauner Einrichtung angesichts der aktuellen Krise. "Mit 45.000 Nächtigungen pro Jahr zählen wir zu den größten Tourismusbetrieben des Salzkammerguts", sagt Holzinger. "Seit dem 13. März sind wir aber ohne Gäste und somit auch ohne Einnahmen."

Das Sportcafé als öffentliche Gaststätte darf am 15. Mai wieder öffnen, die Quartiere und Betten stehen Gästen ab 29. Mai zur Verfügung. "Bei uns wird dies allerdings einige Anlaufzeit in Anspruch nehmen", gibt der Standortleiter zu bedenken. "Denn Schulsport- und Projektwochen fallen in nächster Zukunft flach. Auch hinter Sommertrainingslagern stehe ein Fragezeichen.

Aber egal, ob Nachwuchssport, Fußball, Rudern, Feldhockey: Das Austrian Sports Resorts in Obertraun werde im heurigen Sommer auf Individualgäste aus Österreich setzen. "Herrliche Landschaft mit Bergen und Seen, zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten, dazu jede Menge Kultur: Das Salzkammergut ist sicher einen Urlaub wert", hat Andreas Holzinger plausible Argumente für ein Überbrückungskonzept parat.

Das Austrian Sports Resorts hat sich in der Coronakrise seinen Mitarbeitern gegenüber loyal gezeigt. Es wurde keine Kündigung ausgesprochen, alle 34 Mitarbeiter wurden zur Kurzarbeit angemeldet. Das Team erwidert diese Loyalität. Alle Bediensteten verrichten alle ihnen zugeteilten Arbeiten.

Koch Roland Stammler, seit elf Jahren im Betrieb tätig, mäht die Rasenflächen: "Ich bin froh und dankbar, dass ich arbeiten kann und nicht untätig zu Hause sitzen muss. Und vor allem, dass mir mein Arbeitsplatz erhalten bleibt." David und Alex, die Kellner des Sportcafés, haben die Reinigung von mehr als 3000 Klettergriffen übernommen. Hausmeister Franz Höll ist der Garant für Sportstättenpflege. Die Zimmermädchen Barbara und Gabi sind für das Ausmalen der Unterkünfte und die Gartenpflege zuständig.

"Natürlich nervt es, wenn man nahezu 100 Prozent Stornos entgegennehmen muss", so Holzinger. "Doch Jammern hilft nicht. Jede Krise hat auch etwas Positives. Wir haben die letzten Wochen optimal genutzt und sämtliche Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten erledigt. Das BSFZ erstrahlt in neuem Glanz. Sobald die Regierung grünes Licht gibt: Wir sind bereit zum Aufsperren!"